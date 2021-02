Biographie

Baden Powell est un virtuose de la guitare qui a grandement aidé à poser les fondations de la bossa nova. Associé à Vinicius de Moraes qui écrit nombre de ses textes, Baden Powell est le compositeur de standards comme « Samba triste », « Berimbau », « Samba da bençao », et tant d'autres. Il joue de la guitare en professionnel dès l'âge de quinze ans et commence à enregistrer en 1959. Tristeza on Guitar en 1966 fait de lui un artiste salué à travers le monde. Baden Powell commence alors à tourner à l'étranger et rencontre un succès durable en Allemagne et en France. Ses titres sont repris par Stan Getz et il enregistre en 1974 La Grande Réunion avec Stéphane Grappelli. Il se retire en Europe en 1983 à cause d'ennui de santé et revient au Brésil dans les années quatre-vingt dix, reprenant alors enregistrements et concerts. Ce géant de la musique brésilienne décède le 26 septembre 2000 à Rio de Janeiro. Désormais, la samba sera toujours triste. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015