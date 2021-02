Biographie

En plus d'être un compositeur et un arrangeur doué, Badly Drawn Boy (alias Damon Gough) est un multi instrumentiste complet maîtrisant tous les genres de guitares, claviers et percussions. En 2000, le consistant The Hour of Bewilderbeast lui vaut honneurs et récompenses. En dépit d'une suite honorable avec la bande originale du film About a Boy (2002), il n'a pas retrouvé la magie de ses débuts. Après Have You Fed the Fish? (2002), One Plus One Is One (2004) et Born in the UK (2007), la B.O. de Is There Nothing We Could Do? suit en 2010. Damon Gough est aussi le co-fondateur du label Twisted Nerve avec le DJ Andy Votel. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015