Biographie

Le terme de prodige s'applique parfaitement au DJ néerlandais Bakermat. Ce disciple de Laurent Garnier n'a en effet pas son pareil pour marier musique electro dansante et instruments organiques comme le saxophone et la flûte de Pan. C'est le label français Délicieuse Musique qui signe le phénomène et sort en 2012 son titre « Vandaag ». Le buzz n'est pas que médiatique et « Vandaag » fait sensation dans les charts français qu'il domine en avril 2013. En 2017, Bakermat produit le simple éfficace « Living ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017