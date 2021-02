Biographie

Là où Gogol Bordello injecte du punk rock dans des racines musicales d'Europe de l'Est, Balkan Beat Box part du style klezmer et lui administre une bonne dose d'electro. Ori Kaplan (saxophone) forme le groupe en 2004 à New York, Balkan Beat Box est remarqué dès sa sortie en 2005. Il faut dire que la fusion de Balkan Beat Box sait intégrer des éléments multiples, pour en faire une musique dansante, joyeuse et originale. Nu Med en 2007 et les remixes de Nu Made en 2008, ne font rien pour faire baisser la cote de Balkan Beat Box. Blue Eyed Back Boy sort en mars 2010, pour que l'aventure continue et que la fusion soit belle. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015