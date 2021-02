Biographie

Considéré comme Maître de la kora, Ballaké Sissoko est le fils du musicien Djelimady Sissoko. Autodidacte dans l’apprentissage de cet instrument, Ballaké intègre l’Ensemble instrumental du Mali en 1981 à l’âge de treize ans. L’improvisateur et composteur génial qu’est Sissoko sort Nouvelles cordes anciennes en 1999 avec Toumani. Ce disque les impose comme héritiers de la pure tradition des chefs de file d’une nouvelle vague de koraïstes. En 2000, il créé son propre groupe Mandé Tabolo composé de Mama Draba au chant, Fassery Diabaté au balafon, Adama Tounkara au n’goni et Aboubacar au bolon et publie en solo Chamber Music en 2009 avec Vincent Segal. Trois ans après, produit par Segal, Ballaké sort en solo At Peace. © TDB/QOBUZ