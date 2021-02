Biographie

Mélangeant le funk et le ragga aux sons urbains de son Congo natal, Baloji est perçu comme le rappeur le plus innovant jamais venu d'Afrique. Né à Lumumbashi en 1978, il part vivre en Belgique, à Ostende, avec son père, à l'âge de trois ans. A l'adolescence, il se prend de passion pour le hip-hop français et fonde le collectif Starflam. Abandonnant pour un temps ses ambitions musicales, l'inspiration revient et il écrit en 2007 un album autobiographique, Hotel Impala, suite à la lettre qu'il reçoit de sa mère après 21 années de silence. Pris sous l'aile du très influent DJ Gilles Peterson, il se voit invité à rejoindre Africa Express, projet de Damon Albarn, puis sort son second opus, Kinshasa Succursale, en 2012. © TiVo