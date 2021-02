Biographie

Les girls groups ne sont pas l'apanage des sixties. Les Bananarama, soit trois anglaises délurées, ont laissé leur empreinte sur les années 80 à grands coups de pop songs sucrées (« Shy Boy » puis « Robert de Niro's Waiting » et « Cruel Summer » en 1983) et, souvent, de reprises bublegum adorables (« Venus »). Malgré le départ de sa chanteuse Siobhan Fahey et de sa remplaçante Jacquie O'Sullivan, Bananarama survit aux années 90 et 2000.