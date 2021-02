Biographie

Le paradis de l’Île de beauté ne se résume pas à ses paysages grandioses ni à sa mer couleur azur. Une part mystérieuse vient enrichir la légende de la Corse. Et Barbara Furtuna est le type de formation qui est capable, a cappella, de transmettre ce frisson au public. Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Jean-Pierre Marchetti et André Domini sont les quatre chanteurs aux voix si particulières qui composent l’ensemble polyphonique. Sorti en 2004, Adasgiu marque le début de carrière du groupe. Alors, il gagne progressivement en notoriété et c’est en 2008 et 2013 que sortent successivement In Santa Pace (polyphonies corses) et Si vita si (voix corse). Leur répertoire leur permet de faire le tour du monde et de jouer sur scène plus de 900 cents fois. Les hommes n’oublient d’ailleurs pas de rappeler qu’ils font de la musique avant tout pour se produire devant un public. Alors que le chant corse ne fait pas parti des codes musicaux actuels, Barbara Furtuna est capable de rester contemporain pour chacune de leurs chansons. Les membres veulent porter un message universel basé sur des valeurs telles que l’interculturalité et le respect de l’identité de tous. D’anima est le quatrième opus du groupe corse et sort en 2016. Avec cet album, l’ensemble va une nouvelle fois séduire les aficionados tout en ralliant ceux qui ne sont pas habitués à ces chants traditionnels. © AR/Qobuz