Biographie

Chanteuse soprano née en 1948 dans l'Arkansas, Barbara Hendricks est l'une des voix les plus connues dans le monde, dont le nom s'étend au-delà des amateurs d'opéra. Américaine de naissance, résidente suisse, elle adopte la nationalité suédoise par mariage avec l'agent artistique Martin Engström, avec qui elle fonde le festival de Verbier en 1994. Issue de la Julliard School de New York, Barbara Hendricks séduit les salles d'opéra du monde entier par le lyrisme de son timbre, particulièrement adapté aux répertoires de Mozart et de Puccini. En 1988, le rôle de Mimi qu'elle interprète dans le film La Bohème de Luigi Comencini l'expose au grand public. En 1998, elle retient à nouveau l'attention par sa prestation dans Turandot, représentée dans la Cité interdite de Pékin Créatrice du label Arte Verum sur lequel sont publiées ses productions depuis 2006, Barbara Hendricks reprend des standards de blues dans l'album Blues Everywhere I Go (2015). D'autres oeuvres modernes ou contemporaines (Stravinski, Mahler, Peter Eötvös), et aussi de jazz, s'ajoutent au répertoire de la star engagée, ambassadrice des Nations Unies et francophile de coeur, honorée par les titres de Commandeur des Arts et des Lettres (1986) et de Chevalier de la Légion d'honneur (1993). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015