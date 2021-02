Biographie

Barbra Streisand est l'une des chanteuses les plus populaires de sa génération. Son succès d’autant plus remarquable que sa musique ne s'inscrivait pas dans la tendance dominante de l'époque, le rock & roll, et que malgré une voix incroyable, qui subjugue n'importe quel auditeur, elle a toujours utilisé la chanson comme un tremplin pour d'autres carrières, actrice de théâtre et de cinéma, ou encore réalisatrice. Son premier album, The Barbra Streisand Album, a fait d'elle l'une des artistes à succès du début des années 60. © William Ruhlmann /TiVo