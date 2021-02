Biographie

Claude VonStroke est un producteur et DJ basé à San Francisco (Californie). Bien qu'il puise son inspiration dans sa ville d'origine, Claude VonStroke est plus reconnu en Europe qu'aux Etats-Unis. Son titre « Deep Throat » est n° 1 en Italie, Belgique et Allemagne en 2006. Ce titre fait partie de l'album Beware of the Bird sorti la même année. Emule des nouveaux sons house à la Daft Punk, Claude VonStroke sort Bird Brain en 2009.