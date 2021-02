Biographie

Barney Wilen est l'un des saxophonistes ténors européens les plus populaires sur scène dans les années 1950, à qui l'on doit la bande-son des films Des Femmes Disparaissent et Un Temoin Dans La Ville. Accompagnateur de Thelonious Monk, Art Blakey et Miles Davis, il suit une voie free jazz avant un voyage en Afrique qui lui inspire l'album Moshi (1972). Redécouvert dans les années 1980, il enregistre La Note Bleue d'après la BD homonyme, puis New York Romance, avant de décéder en 1996. © ©Copyright Music Story Music Story 2015