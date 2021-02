Biographie

Né le 17 juin 1943, Barry Alan Pincus dit Barry Manilow est un compositeur, auteur et chanteur incontournable de la variété internationale et de la pop américaine des années 1970. Parmi les nombreux tubes de son répertoire figurent « Mandy », « I Write the Songs », « Could It Be Magic » (repris par Donna Summer façon disco et Alain Chamfort sous le titre français « Le temps qui court »), « Looks Like We Made It » et beaucoup d'autres. Celui qui a vendu près de trois cents millions d'albums a également vu figurer cinq d'entre eux simultanément au Billboard en 1978. Ses albums Barry Manilow II (1974), Tryin' to Get the Feeling (1975), This One's for You (1976), Barry Manilow (1989), Thumbelina (1994), Here at the Mayflower (2001) et 15 Minutes (2011) témoignent de sa présence continue au plus haut niveau. Inspiré de grands crooners comme Frank Sinatra ou Mel Tormé, Barry Manilow compte dans sa discographie une multitude de compilations comprenant également le succès disco « Copacabana » (1978). Le chanteur qui a fait son coming-out en 2017 sort la même année l'album This Is My Town: Songs of New York. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017