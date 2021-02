Biographie

Corniste classique, l'Australien Barry Tuckwell (1931-2020) est connu pour être l'un des pratiquants de l'instrument les plus renommés au monde. Né à Melbourne, il apprend à jouer du piano, de l'orgue et du violon avant de découvrir le cor d'harmonie à l'âge de treize ans. Il étudie au Conservatoire de Sydney et intègre l'Orchestre symphonique de Melbourne, puis celui de Sydney et part pour l'Angleterre où il joue successivement dans le Hallé Orchestra (1951-1953), dirigé par John Barbirolli, l'Orchestre national d'Écosse et l'Orchestre symphonique de Bournemouth sous la direction de Charles Groves. En 1955, Barry Tuckwell est nommé premier cor de l'Orchestre symphonique de Londres où il reste treize années, collaborant avec les chefs d'orchestre Josef Krips, Pierre Monteux, Istvan Kertesz et André Previn. Parallèlement, il fonde en 1962 le Horn Trio avec la violoniste Brenton Langbein et la pianiste Maureen Jones, qui collabore avec le festival d'Édimbourg et effectue plusieurs tournées. En 1968, le musicien forme un quintette puis entame une carrière de soliste et chef d'orchestre qui le mène à jouer les plus grandes pièces du répertoire de corniste. Il dirige notamment l'Orchestre symphonique de Tasmanie et fonde en 1982 l'Orchestre symphonique du Maryland. Il est aussi régulièrement invité à conduire le Northern Sinfonia à Newcastle. À la tête d'une discographie imposante, Barry Tuckwell donne en 1997, à l'âge de 65 ans, son dernier concert l'Orchestre symphonique de Baltimore. Plusieurs compositeurs contemporains tels Don Banks, Oliver Knussen, Gunther Schuller, Robin Holloway, Richard Rodney Bennett ou Thea Musgrave lui ont consacré des oeuvres. Professeur à l'Académie royale de musique à Londres de 1963 à 1974 et théoricien du cor, Barry Tuckwell a reçu de nombreux honneurs. Il décède d'une crise cardiaque à Melbourne le 16 janvier 2020, à l'âge de 88 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019