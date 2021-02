Biographie

Composé d'un duo de producteurs et DJ, Simon Ratcliffe et Felix Buxton, Basement Jaxx arrive à combler la distance entre la culture house d'origine et la culture populaire d'aujourd'hui. Après les excellents Remedy et Rooty, les albums suivants accueillent de nombreux invités. Alors que son succès est en baisse depuis Scars et Zephyr en 2009, Basement Jaxx reste fidèle à son style avec Junto en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015