Biographie

Depuis ses origines le rap, come jadis le blues ou le rock, est une musique contestataire, et provocante. Bashy a secoué le légendaire flegme anglais avec son titre controversé « Black Boys ». Comme ses collègues français, Bashy fustige le racisme ordinaire et la ghettoïsation en termes crus. Plus qu'un hit, le titre devient un sujet de société en 2008, alors même que Catch Me If You Can l'album du jeune rappeur ne suscitte pas un engouement démesuré. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015