Biographie

Née à Javorzno en Pologne le 30 septembre 1954, la chanteuse Barbara Stanislawa Trzetrzelewska alias Basia fait des études de physique et commence à chanter dans des groupes de rock à la fin des années 1960 avant de s'installer à Chicago puis à Londres en 1981, où elle rencontre les membres du groupe Blue Rondo A la Turk. Elle suit l'un d'entre eux, le claviériste Danny White dans l'aventure suivante au sein du groupe Matt Bianco, qui remporte un franc succès commercial dans un style pop mâtiné de jazz, au milieu des années 1980. En 1985, Basia se détache de la formation pour mener sa propre carrière de chanteuse, ce qu'elle réussit avec l'album Time and Tide (1987), certifié disque de platine aux États-Unis. Après les albums London Warsaw New York (1990) et The Sweetest Illusion (1994), de moindre notoriété, Basia est amenée à donner des concerts sous son nom pour la première fois dans son pays natal. Les décès successifs de sa mère et de son cousin contraignent la chanteuse à laisser sa carrière de côté jusqu'en 2004, date de reformation du groupe Matt Bianco avec Mark Reilly et Danny White, pour l'album Matt's Mood. Basia poursuit sa collaboration avec Danny White pour l'album solo It's That Girl Again, qui marque son retour à la scène en 2009. Elle retrouve alors les classements de ventes de jazz et reçoit un disque d'or dans son pays natal. En 2011 paraît l'album From Newport to London: Greatest Hits Live... And More, constitué d'extraits de concert joués à Lodz en Pologne et de nouveaux titres en studio, auquel succède de nouvelles tournées et l'album studio Butterflies en 2018. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020