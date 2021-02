Biographie

Sorti en 2007, le premier album de Basia Bulat Oh, My Darling est fêté dans le petit monde folk rock indépendant. Remarquée en Angleterre avant d'être reconnue dans son pays, la chanteuse canadienne revient en 2010 avec l'album Heart of My Own. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015