Biographie

Le maniaque suédois de l’informatique Jonas Altberg (aka Basshunter) est devenu un phénomène Internet au début des années 2000 avec une poignée de singles très conviviaux destinés aux geeks. Altberg a commencé à composer des chansons sur son ordinateur personnel en 1999, et les a rendues disponibles au grand public via son site Internet. Elles sont rapidement devenues des chansons culte, à tel point afin que différents clubs de Suède ont proposé des contrats à Altberg. Le premier album officiel Basshunter, The Bassmachine , a été lancé sur l'Internet en 2004 et Altberg a rapidement reçu des offres des grands labels de l’industrie du disque. Il a signé avec Warner Bros en 2006 et son deuxième album, LOL (^ ^,) > s’est placé dans le Top 5 en Suède. © TiVo Staff /TiVo