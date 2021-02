Biographie

Projet de l'auteur-compositeur-interprète britannique Dan Smith, Bastille voit le jour à Londres en 2010, combinant textures synthétiques héritières des années 80 et refrains taillés pour les stades en une formule valant au single "Pompeii" un tel succès que Bad Blood, son premier album de 2013, s'écoule à plusieurs millions d'exemplaires et se voit réédité en double album sous le titre All This Bad Blood la même année. Suite à VS. (Other People’s Heartache, Pt. III), troisième volet d'une série de mixtapes entamée en 2012 et voyant défiler les invités, le groupe revient en 2016 avec Wild World, second effort voyant l'intégration de tonalités R&B, rock et dance, à son tour suivi par la tape Other People's Heartache (Pt. 4) (2018) puis Doom Days (2019), troisième album à l'approche conceptuelle et confessionnelle. © TiVo