Biographie

Après avoir collaboré avec des pointures comme John Dahlback et Peter Luts, le Belge Basto! arrive à maturité en 2011 avec son premier tube « Again and Again ». Sorti en décembre 2011, « Again & Again » fait une entrée remarquée au top SNEP aux premiers jours de 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015