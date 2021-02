Biographie

Baxter Dury n’aime pas l’école mais la musique. Renvoyé de bon nombre d’établissements, l’adolescent passe le plus clair de son temps à jouer et écouter du jazz ou de la soul. En duo avec Ben Gallagher, Baxter Dury se met au cinéma avant de s’installer au Texas où il compose son premier album Len Parrot’s Memorial Lift. En 2005, il revient avec Floor Show après diverses collaborations avec les membres de Portishead et l’ex-Pulp Richard Hawley. En 2011, il sort Happy Soup enregistré entre Londres et Ibiza et nommé album du mois de septembre 211 par le magazine Magic. Trois ans après, il revient avec It’s a Pleasure, dans lequel se mêlent introspection et disco.