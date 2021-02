Biographie

Né d'un père libanais et d'une mère américaine à Canton dans le Michigan le 28 août 1997, Andrew Bazzi apprend à jouer de la guitare et de l'oud durant son enfance. Après ses études, il s'installe à Los Angeles pour s'établir comme musicien et chanteur professionnel. Il gagne l'approbation du public par ses vidéos sur YouTube et Vine sous le nom de Bazzi. En 2017, le chanteur de R&B sort le single « Alone », puis « Beautiful » chanté avec Camilla Cabello. Le succès arrive l'année suivante avec le titre « Mine », suivi de l'album Cosmic. En 2019, Bazzi sort successivement les titres « Caught in the Fire » et « Paradise ».