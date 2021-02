Biographie

Le duo américain originaire de Baltimore est connu pour sa dream pop hypnotique, délivrant une musique sombre aux ambiances oniriques et enchanteresses. Composé d’Alex Scally et de Victoria Legrand, nièce du compositeur Michel Legrand, Beach House a su se créer une place de choix sur la scène musicale indie grâce à des albums constituant de véritables bandes-son de rêveries. Après des études de théâtre à Paris, Victoria Legrand déménage en 2004 à Baltimore et y rencontre Alex Scally. Une forte amitié se crée entre eux et il ne faut pas attendre longtemps pour qu’ils décident de collaborer musicalement ensemble. Après une année entière uniquement consacrée à l’enregistrement de leurs compositions, les Beach House commencent à jouer dans la scène locale de Baltimore et finalisent l’enregistrement de leur premier album éponyme. Créé sans l’aide d’aucun label, le disque attire tout de même l’attention de Carpark Records qui décide de signer les Beach House. Le duo devient particulièrement actif sur internet et obtient la reconnaissance du très influent site Pitchfork qui leur attribue l’étiquette de « Best New Music » et encense leur premier disque. Le second album est publié en 2008 sous le nom de Devotion et ne fait qu’accroitre leur base de fans. Des tournées aux côtés de Fleet Foxes et de Grizzly Bear sont ensuite organisées.en 2009, Beach House signe chez Sub Pop Records et dévoile l’année suivante l’impressionnant Teen Dream dans lequel le groupe atteint une grande maturité musicale à travers une dream pop enivrante et parfaitement maitrisée. Le duo confirme sa sensibilité artistique avec l’album Bloom sorti en 2012 qui constitue une expérience sonore méticuleusement orchestrées. En 2015, un cinquième opus voit le jour et s’intitule Depression Cherry. Le disque est enregistré et produit par le groupe en Louisiane avec l’aide de Chris Coady (Future Islands, Wavves).© LG/Qobuz