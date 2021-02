Biographie

Bear’s Den est un groupe de rock alternatif venant de Londres. Le trio composé d’Andrew Davie, Kevin Jones et Joey Haynes s’est formé à Londres courant 2012. Après leurs EPs Agape et Without/Within sortis en 2013, les Anglais partent à la conquête des Etats-Unis en étant en première partie de groupes comme Mumford & Sons ainsi que Daughter. La pop rock alternative séduit instantanément le public américain friand de leurs productions travaillées. Il faut attendre 2014 pour voir le premier album sortir. La voix lisse d’Andrew Davie évoquant plutôt les paysages islandais que la foule londonienne, le trio hipster barbu nous livre ce voyage en toute tranquillité. Le titre Elysium se démarque par la douceur des arpèges et la légèreté générale qui s’en dégage, comme le montre le clip, devenu tragique cependant, en raison de la mort d’un des figurants durant le tournage à l’université de Seattle. On retrouve en tout cas une homogénéité générale de l’album, dans une folk enrichie par les chœurs avec Bad Blood et le banjo, bien présent sur Isaac. On sort de l’album régénéré, comme après une bonne balade cheveux au vent. Ni une ni deux, les plus gros festivals frappent à la porte de Bear’s Den et les voilà propulsés au Lollapalooza par exemple.C’est donc sur la route que Red Earth & Pouring Rain a été composé. Entre les concerts, les chambres d’hôtel, les trajets en bus ou en avion et les fans en furie. Si l’on s’accorde aux principaux membres du groupe, cela n’a pas été de tout repos (le guitariste a quitté la formation…) et c’est pourquoi cet opus dispose d’un côté sombre. Dans les extrêmes perpétuels imposés par le rythme d’une tournée, les relations que les musiciens entretiennent avec leurs proches ont parfois été mises à mal. Red Earth & Pouring Rain retrace toute ces histoires et est légèrement épicé. Dans une vague musicale très 80’s, la pop rock des Anglais est imprégnée de guitare et de néons violacés. Inspiré des peintures de Hopper ou encore du film Short Cuts, l’album donne parfois l’impression de voyager à travers une Amérique urbaine et froide que viennent renforcer les notes de synthétiseur. A la limite du contemplatif, la musique de Bear’s Den résonne comme dans une ville déserte (Love Can’t Stand Alone) où l’humanité continuerait de chercher un sens. © AR/Qobuz