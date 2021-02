Biographie

Beáta Palya, aussi connue sous le nom Palya Bea, est une chanteuse folk hongroise appréciée à l’international qui a fait ses débuts avec un album solo en 2003. Elle collabore souvent avec des groupes folks traditionnels tels que Kárpátia et Folkestra. Née en 1976, elle a commencé à chanter des chansons folks quand elle était enfant. Après avoir interprété avec des artistes, y compris Kárpátia, Balogh Sándor, Szoke Szabolcs, Sebo Együttes, et Folkestra, elle a fait ses débuts en solo en 2003. Au cours des deux années suivantes, elle s'est établie comme l'une des principales artistes de musique folk de son pays et elle a encore gravi une étape en montant en tête des ventes en Hongrie avec ses albums Adieu les Complexes (2008) et Egyszálének (2009). © Jason Birchmeier /TiVo