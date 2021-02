Biographie

Née à Copertino dans la région des Pouilles le 22 janvier 1993, la pianiste italienne Beatrice Rana commence à pratiquer le piano à l'âge de quatre ans et, dès neuf ans, se produit avec un orchestre pour interpréter le Concerto n°5 en la mineur (BWV 1056). Diplômée à seize ans du Conservatoire Nino Rota de Monopoli, dans la classe de Benedetto Lupo, elle poursuit ses études à la Hochschule für Musik de Hanovre et participes à des masterclasses d'Aldo Ciccolini et Michel Béroff. Après avoir remporté en 2011 le premier prix et tous les autres du Concours musical international de Montréal, Beatrice Rana enregistre son premier récital autour des Préludes de Chopin. En 2013, elle gagne la médaille d'argent et le prix du public du Concours Van Cliburn. Cette prestation donne lieu à un enregistrement studio comprenant Gaspard de la nuit de Ravel. En 2015 paraît son interprétation du Concerto pour piano n°2 de Prokofiev et du Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski avec l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile dirigé par Antonio Pappano, puis en 2017 des Variations Goldberg de Bach, récompensée par un Classic Brit Award. En 2019, son récital en solo des Miroirs et de la Valse de Ravel ainsi que de Petrouchka et L'Oiseau de feu de Stravinsky est doté d'un Diapason d'or et d'un Choc de la revue Classica. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019