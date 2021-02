Biographie

Beau Dommage a fortement contribué à créer une identité sympathique pour le Québec en France. Son titre emblématique, « La Complainte du phoque en Alaska », est à la fois tendre et burlesque. La qualité de leurs harmonies vocales et la légéreté inspirée de leurs mélodies, ont fait le reste. Dissous dès 1978, Beau Dommage connait plusieurs reformations, la plus significative en 1994 donne lieu à l'album La Nouvelle Saison. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015