Biographie

Actrice et chanteuse, María Nieves Rebolledo Vila dite Bebe (née en 1978) professe un style pop rock latino porté par une voix particulière. Après des débuts au cinéma et à la télévision en Espagne, la chanteuse sort Pafuera Telarañas en 2004. Ce premier album devient un phénomène dans le monde hispanique et vaut à Bebe le Latin Grammy Award de la meilleure nouvelle artiste. Deux ans de promotion intensive de l'album la conduisent à se retirer momentanément de la chanson, pour revenir au cinéma. En 2009 sort Y., suivi trois ans plus tard de Un Pokito de Rocanrol et en 2015 de Cambio de Piel. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015