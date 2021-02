Biographie

Révélée comme compositrice pour Selena Gomez, Nick Jonas, Iggy Azalea, David Guetta ou Eminem, l'Américaine d'origine albanaise Bleta « Bebe » Rexha (née à Brooklyn, New York, le 30 août 1989) enregistre un premier EP, I Don't Wanna Grow Up en 2015 et chante sur le hit « Me, Myself & I » apporté à G-Eazy, après avoir remporté un Grammy Award pour le titre « The Monster », interprété par Rihanna. Elle poursuit ses collaborations avec Nicki Minaj et Martin Garrix puis s'offre son premier succès en solo avec « I Got You », extrait de l'EP All Your Fault, Pt. 1 (2016). Un an après, la suite All Your Fault, Pt. 2 propose les titres « The Way I Are (Dance with Somebody) » avec Lil Wayne et « Meant to Be » avec le duo country Florida Georgia Line, classé numéro deux au Billboard. L'année 2017 voit également la sortie de « Home », chanté conjointement avec le rappeur Machine Gun Kelly et le groupe de rock X Ambassadors. En 2018, Bebe Rexha travaille à son premier album Expectations avec une vingtaine de producteurs. Celui-ci inclut les nouveaux duos « 2 Souls on Fire » avec Quavo et « Steady » avec Tory Lanez. Le premier extrait, « I'm a Mess », survient après sa composition « Push Back », un trio de dancehall avec Ne-Yo et Stefflon Don. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018