Biographie

Isabel Gilberto alias Bebel grandit au Brésil entourée de la bossa nova. Avec un père pilier du renouveau de la musique brésilienne et une mère chanteuse, la jeune fille baigne dans un univers musical certain. Elle n’a que neuf ans lorsqu’elle monte sur les planches du Carnegie Hall de New-York lors d’un festival de jazz avec sa mère et le saxophoniste Stan Getz. Peu après, son oncle, le chanteur et compositeur Chico Buarque la fait chanter à Rio de Janeiro dans une comédie musicale pour enfants qu’il a lui-même écrite Os Saltimbancos. Son adolescence est alors traversée par de nombreuses participations aux albums enregistrés de ses parents. En 1986, Bebel sort un premier disque solo aidée par le compositeur rock Cazuza. L’album est un succès relatif puisqu’il ne se vend qu’au Brésil. A la mort de Cazuza, la chanteuse met le cap sur New-York où elle rencontre le producteur Arto Lindsay, David Byrne, The Thievery Coporation ou encore le DJ japonais Towa Tei. Une décennie plus tard, elle signe avec Zirguiboom et Tanto Tiempo voit le jour en 2001. Bossa nova et électro se mêlent pour un résultat audacieux mais réussi. L’enregistrement se vend à plus de dix millions d’exemplaires. Trois ans plus tard elle sort un nouvel opus éponyme qui est récompensé d’un Mobo Award en Grande-Bretagne et d’un Grammy Award. La bossa électro-pop plaît et elle peut publier un troisième opus au son acoustique délicat Momento en 2007. Avec sa voix envoûtante, Bebel confirme encore une fois son statut d’icône. © TDB/QOBUZ