Biographie

Rebecca Claire Hill dite « Becky » Hill, née à Bewdley dans le Worcestershire (Royaume-Uni), est une chanteuse britannique de pop urbaine et de dance pop. En 2012, elle accède à la notoriété grâce à l'émission The Voice. Choisie par Jessie J, elle atteint le stade de la demi-finale. En juin 2014, elle est la première candidate de The Voice version britannique à avoir un titre classé numéro un des ventes, « Gecko (Overdrive) », chanté avec Oliver Heldens. Ce succès marque le début d'une carrière qui comprend d'autres titres classés comme « All My Love », « Piece of Me » ou « False Alarm ». Après la sortie de son premier EP Eko en 2016, Becky Hill travaile à son premier album, dont les premiers extraits « Black & Forth » avec MK et Jonas Blue se classe n°12 et « I Could Get Used to This » avec Weiss, n°67. En 2019 sort son nouveau single « Wish You Well » avec Sigala. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019