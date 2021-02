Biographie

Bobbie Gorin Adair (née Long, à Barren County, Kentucky, le 11 décembre 1937) commence l'apprentissage du piano à l'âge de cinq ans et suit des études musicales durant toute sa scolarité. Après des études universitaires, elle s'installe à Nashville pour étudier au Peabody College et participe à des émissions de télévision, dont le Johnny Cash Show entre 1969 et 1971, où elle accompagne les artistes invités. En trio acoustique avec Roger Spencer (contrebasse) et Chris Brown (batterie), elle réalise à partir de 1997 une quarantaine d'enregistrements, dont des hommages dédiés à Frank Sinatra, Nat King Cole, Cole Porter, Jerome Kern, Fred Astaire, Elvis Presley, Richard Rodgers, The Beatles, Peggy Lee, et d'autres consacrés à des thématiques. Son style fluide lui permet de briller dans un large répertoire de reprises. Mariée au professeur de jazz à l'université Vanderbilt de Nashville Billy Adair, ce dernier décède en 2014. Beegie Adair enseigne à la même université et est membre du Nashville Jazz Workshop. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019