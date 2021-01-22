Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, César Franck, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler, Niccolò Paganini, Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Be
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Violon Classique
Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, César Franck, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler, Niccolò Paganini, Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Be
2018
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Béla Bartók, Camille Saint-Saëns, César Franck, Antonio Vivaldi, Fritz Kreisler, Niccolò Paganini, Tchaikovsky, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Be