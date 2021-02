Biographie

Née en 1997 en Floride, l'idôle adolescente américaine Avery "Bella" Thorne est révélée au public de Disney Channel par son rôle dans la série axée sur la danse intitulée Shake It Up, un rôle qui lui vaut, tout comme celui qu'elle tient dans My Own Worst Enemy, une récompense de Meilleure Jeune Artiste. Break It Down, bande originale de Shake It Up, paraît en 2011 et obtient un succès considérable dans les charts spécialisés américains. © Olivier Duboc /TiVo