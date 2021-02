Biographie

Formé à Glasgow en 1996 autour de l'auteur-compositeur-interprète Stuart Murdoch, Belle and Sebastian est un collectif musical écossais avec un penchant prononcé pour la ligne claire mélodique, une esquive la plus systématique possible des modalités de promotions habituelles et une humilité, associée à une image de rats de bibliothèque, qui ont su conquérir le coeur des nostalgiques de la pop façon The Smiths. Musicalement influencé par les Beach Boys ou les Hollies, Stuart Murdoch possède en outre une plume des plus acérées et de solides références à la culture pop créant un contraste entre ses textes acerbes et la légéreté chaleureuse de la musique du groupe. © TiVo