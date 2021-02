Biographie

Né Bénédicte Grimault à Berry-Bouy près de Bourges en 1966, Belle du Berry adopte ce nom de scène inspiré par son origine. Après des études de cinéma, elle chante dans les groupes PPI (Pervers Polymorphes Inadaptés) et Les Endimanchés, avant de participer en 1992 au ballet chorégraphié par Philippe Decouflé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver à Albertville. Présente sur la scène parisienne, elle rencontre le musicien australien David Lewis, avec lequel elle forme en 1995 le groupe de chanson rétro et de jazz Paris Combo. Celui-ci connaît le succès avec son deuxième album Living Room (1999) et les suivants. Lors d'une pause de la formation, Belle du Berry et David Lewis réalisent en duo l'album Quizz (2009), suivi de concerts dans de petites salles. La chanteuse continue de composer pour les spectacles de Philippe Decouflé et d'écrire pour Lokua Kanza, entre autres activités théâtrales ou cinématographiques, après un rôle dans le film Lautrec (1998). Atteinte d'un cancer, Belle du Berry meurt à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre le 11 août 2020, à l'âge de 54 ans.