Biographie

Le trio soul electro Belleruche est né au nord de Londres en 2005. Leur premier album Turntable Soul Music connaît en 2007 un important succès underground. The Express en 2008 est aidé par le titre « Anything You Want (Not That) », choisi comme single de la semaine par iTunes lors de sa sortie. Le groupe sort en 2010 son troisième album titré 270 Stories. Belleruche est à l'honneur en 2011 lorsque son titre « Northern Girls » est choisi par Mercedes Benz pour le spot télévisé célébrant en Grande-Bretagne les cent-vingt-cinq ans de la marque. La sortie de Rollerchain en mai 2012 est suivie d'une tournée en compagnie de DJ Vadim.