Biographie

Originaire de Tunisie, Ben DJ s'établit en Italie en 1998. Très apprécié en clubs et pour ses compilations, il produit le titre « Me & Myself » avec des vocaux de Sushy. Parfait exemple de house qui excite les sens, avec en prime un petit gimmick oriental qui signe le morceau, « Me & Myself » convainc tous les dancefloors européens lors de l'été 2008. Ben DJ poursuit la fièvre « Me & Myself » lors de la Winter Music Conference de Miami (Floride) en mars 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015