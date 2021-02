Biographie

Créateur de la plus grande ballade du rhythm'n'blues, « Stand By Me » (1961), Ben E. King a successivement chanté dans les groupes de doo-wop The Four B's, The Five Crowns et The Drifters, avec lesquels il obtient ses premiers succès « This Magic Moment », « There Goes My Baby » et « Save the Last Dance for Me ». En solo, le crooner à la voix de velours se fait connaître par « Spanish Harlem » (1960), et, après son tube international, enchaîne sur « Don't Play That Song (You Lied) » et « I (Who Have Nothing) », jusqu'à l'énergique « What Is Soul » de 1967. Un dernier hit disco, « Supernatural Thing - Part One » (1975), intervient dans la carrière du chanteur qui intègre le circuit des galas nostalgiques. Benjamin Earl Nelson, né en 1938 en Caroline du Nord, s'éteint le 30 avril 2015 à l'âge de 76 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015