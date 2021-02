Biographie

Formé en 1993 par le dénommé pianiste et chanteur Ben Folds, Ben Folds Five est, comme son nom ne l'indique pas, un trio. Le groupe qui réalise trois albums encensés par la critique possède la particularité de ne pas avoir de guitariste. Le rock très mélodique de Ben Folds Five a passé comme une comète le temps des albums Ben Folds Five (1995), Whatever And Ever Amen (1997) et The Unhautorized Biography of Reinhold Messner (2000). Le groupe laisse ensuite place à la carrière solo de son leader. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015