Biographie

Depuis sa Californie natale, Ben Harper s'approprie les codes des divers courants de la Black Music et les restitue avec une patte très personnelle. Empruntant autant à Marvin Gaye qu'à Led Zeppelin ou encore Bob Marley, il s'est forgé, en plus de 20 ans de carrière, une réputation de showman et de compositeur chevronné. Armé de sa guitare, sur les cordes de laquelle il use du bottleneck pour créer un son original, glissant et métallique, il parcourt les scènes du monde entier, accompagné de diverses formations (The Innocent Criminals, Relentless Seven...). Si Ben Harper est un faiseur de tube, il serait injuste de ne le réduire qu'à cette étiquette. Loin des artistes préfabriqués, il distille une musique très personnelle, tant dans le son que dans les textes. Perpétuant l'engagement qui caractérisait les débuts de la soul, il met sa musique au service des causes qu'il défend, la liberté des corps et des consciences en tête. © Nicolas Gal/QOBUZ