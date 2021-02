Biographie

Combinant une soul pleine de groove et une acoustique artisanale folk, Ben Harper jouit d'un statut culte dans les années 90 avant de se faire plus largement remarquer vers la fin de la décennie. Jeune artiste, Harper combine des éléments de chanteurs/compositeurs classiques, de blues, de Jimi Hendrix, et de jam bands des années 90 tels que Blues Traveler et Phish, et est encensé autant par les critiques que par les étudiants. En dépit du succès commercial du tube {"Steal My Kisses" sur les radios en 2000, Harper continue à explorer diverses textures musicales en avançant dans le XXIe siècle, jouissant d'une communauté de fans solide et d'une célébrité considérable en Europe, où il est nommé " Artiste de l'année " 2003 par la branche française de Rolling Stone. © MacKenzie Wilson /TiVo