Biographie

Avant de lancer sa carrière d'auteur-compositeur-interprète, Ben Howard grandit en Angleterre dans le South Devon au son des disques folk de sa maman qui lui font aimer des artistes comme Joni Mitchell, Donovan ou Richie Havens. Howard se prend également de passion pour le surf, qu'il pratique dès qu'il n'est pas occupé à écrire de la musique. Le monde du surf va d'ailleurs être un tremplin, lui permettant de jouer devant des foules avant même que sa musique ne dépasse les seules plages britanniques. C'est une tournée européenne avec Xavier Rudd qui lui ouvre les portes d'un public plus large en 2008 ainsi que la sortie des albums These Waters et Old Pine. En 2011, il enregistre Every Kingdom et signe chez Island augmentant encore d'un cran son statut de vedette. © Andrew Leahey /TiVo