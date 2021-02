Biographie

Ben l’Oncle Soul est pour le moins décalé ! Avec ses clips rétro, son style original et sa voix brisée, Benjamin Dutertre est un artiste doué et loufoque. Le Tourangeau obtient d’abord un diplôme aux Beaux-Arts puis son CAPES d’arts-plastiques avant d’entamer une carrière de chanteur au sein du groupe de gospel Fitiavana. Le jeune homme a été bercé par la musique noire américaine qu’il aime à imiter et décide de reprendre des tubes actuels en y laissant sa marque. Ce challenge se transforme en une série de concerts à Paris et en province avant de signer un contrat sur le label Motown France 1 qui débouche sur un premier EP composé uniquement de reprises Soul Wash Lesson 1.Son premier album éponyme sort en 2010 en anglais et en français sur une soul des années soixante. Il devient alors la coqueluche des médias et son album obtient la 5ème place du Top albums. Au même moment, il collabore avec divers artistes, fait les premières parties du rappeur Beat Assailant après avoir participé à son album Rhyme Space Continuum et chante en duo avec Laure Milan dans son disque Ni l'envie ni le temps sorti en 2008. Les prix s’accumulent parmi lesquels celui de meilleur interprète masculin aux Globes de Cristal et de la Révélation sur scène des Victoires de la Musique en 2011. Il sort son premier album enregistré en public en 2011 Live Paris au Zénith de Paris les 10 et 11 mai 2011. Avec son deuxième album enregistré à Frisco A coups de rêves, le chanteur met le cap vers un univers cuivré entre jazz, gospel et blues. © TDB/QOBUZ