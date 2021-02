Biographie

Guitariste de jazz américain né à New York en 1962, Ben Monder étudie au Queens College puis à l'Université de Miami. Attiré par les multiples styles que permet son instrument, il multiplie les collaborations, participant à une centaine d'enregistrements en vingt ans et jouant avec Marc Johnson, Patrick Zimmerli, Tim Ries, Maria Schneider, Bill McHenry, Donny McCaslin, Antonio Arnedo, Paul Motian ou Lee Konitz. Il publie à partir de 1995 et de Flux des albums en accord avec son éclectisme virtuose, passant par l'avant-garde, avec pour intervenants réguliers Drew Gress, Jim Black, Theo Bleckmann et Skuli Sverisson. En 2015, il fait son entrée sur le label ECM avec l'album Amorphae, qui accueille Pete Rende, Andrew Cyrille et l'une des dernières apparitions du batteur Paul Motian. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016