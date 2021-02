Biographie

Né le 7 août 1979 à Londres, Benjamin Wallfish baigne dans une atmosphère musicale dès son plus jeune âge et bénéficie des précieux conseils de ses parents, tous deux musiciens professionnels : Elizabeth, sa mère, est violoniste baroque et Raphaël, son père, violoncelliste. Le gêne musical est familial, car ses grands-parents paternels, Peter et Anita Wallfish, étaient respectivement pianiste et violoncelliste. Benjamin, lui, s'éprend du piano dès l'âge de 5 ans, commence à composer l'année suivante et sait mener un orchestre dès l'âge de 14 ans. Sorti de l'université de Manchester avec les honneurs et le prix Proctor-Gregg pour ses compétences en composition, il enchaîne les enregistrements avec de nombreux orchestres prestigieux comme l'Orchestre symphonique de Londres. Sa première expérience cinématographique le voit travailler sur la bande originale de Dear Wendy en 2005. Enchaînant les expériences, de The Escapist à It : Chapter Two, en passant par Blade Runner 2049, Shazam! ou Hellboy, il devient un compositeur incontournable du cinéma d'Hollywood. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019