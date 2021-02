Biographie

Né à Stockholm en 1946, le producteur, compositeur et pianiste suédois Benny Andersson cosigne avec Björn Ulvaeus les plus grands hits d'ABBA dans les années 70, travaux sur lesquels il laisse une empreinte héritière de Phil Spector ou Brian Wilson (deux de ses influences majeures) à travers les denses harmonies vocales. Formé à l'accordéon, il découvre Elvis Presley et se lance dans le mouvement rock, rejoignant les Hep Stars avec lesquels il décroche le tube "Sunny Girl" en 1966 et se découvrant un véritable amour des studios. Après avoir régné sur les charts avec ABBA de 1974 à 1982, Andersson entame une série de travaux en solo et avec le Benny Anderssons Orkester, démontrant une versatilité notamment illustrée en 2017 par son opus Piano publié chez Deutsche Grammophon. © TiVo