Biographie

Sans vouloir à tout prix trouver des filiations entre artistes, Benoît Dorémus se pose en légitime héritier de Renaud. Le premier album de l'auteur, compositeur et interprète né à Besançon en 1980. Pas en Parler, sort en autoproduction en 2005. Remarqué par Renaud en personne, Benoît Dorémus signe avec EMI et enregistre Jeunesse Se Passe qui paraît en 2007. Ce deuxième album est suivi d'une importante tournée. Le 10 mai 2010 suit 2020, précédé par le simple à l'engagement écologique « Bilan carbone ». Après la sortie d'un autre titre, « T'as la loose ! » et l'obtention du Grand Prix de la SACEM, le chanteur participe au disque-hommage de différents artistes sur La Bande à Renaud (2014) et enregistre chez Francis Cabrel son quatrième album En Tachycardie (2016). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016