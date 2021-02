Biographie

Ensemble classique de réputation mondiale, l'Orchestre philharmonique de Berlin voit le jour en 1882 et s'installe dans une salle de concert de la Bernburger Strasse, détruite en 1944 et remplacée en 1963 par une nouvelle salle de la Philharmonie. Créé par d'anciens membres de l'orchestre de Benjamin Bilse, notamment Joachim Andersen et Ludwig von Brenner qui en devient le chef d'orchestre jusqu'en 1887, l'ensemble a accueilli à son pupitre des noms aussi prestigieux que ceux de Hans von Bülow (1887-1893), Richard Strauss (1894-1895), Arthur Nikisch (1895-1922), Sergiu Celibidache (1945-1952) et Wilhelm Furtwängler (1952-1954). De 1954 jusqu'à sa retraite en 1989, c'est surtout Herbert von Karajan qui imprime sa personnalité, son exigence à l'orchestre et lui apporte une sonorité unique à travers des oeuvres du répertoire symphonique romantique, mais aussi moderne. Son enregistrement en 1962 et 1963 du cycle des neuf symphonies de Ludwig van Beethoven demeure une référence. C'est ensuite le chef d'orchestre italien Claudio Abbado qui lui succède jusqu'en 2002, puis le Britannique Sir Simon Rattle (2002-2018) et le Russe Kirill Petrenko depuis 2019. Parmi les milliers d'enregistrements réalisés depuis la naissance du disque, l'orchestre a reçu de nombreux prix (Grammy Awards, ECHO Awards, Classical BRIT Awards) et récompenses accordées par les magazines Gramophone (Royaume-Uni) ou Diapason (France). Après une longue collaboration avec le label Deutsche Grammophon puis Sony, la Philharmonie de Berlin crée son propre label en 2013. La Philharmonie de Berlin a donné naissance à une vingtaine d'ensembles de musique de chambre dont le Bläser der Berliner Philharmoniker pour les instruments à vent et le groupe des 12 violoncellistes de l'orchestre (12 Cellisten der Berliner Philharmoniker). Une salle dédiée à la musique de chambre a été inaugurée le 28 octobre 1987. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020